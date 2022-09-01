Directorul Companiilor
Riskonnect
Riskonnect Salarii

Intervalul salarial Riskonnect variază de la $25,556 în compensație totală anuală pentru Specialist în Științe de Date la capătul de jos la $128,627 pentru Manager de Produs la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Riskonnect. Ultima actualizare: 8/21/2025

$160K

Inginer de Software
Median $86K
Analist de Afaceri
$58.8K
Servicii pentru Clienți
$88.2K

Specialist în Științe de Date
$25.6K
Manager de Produs
$129K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Riskonnect este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $128,627. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Riskonnect este $86,000.

