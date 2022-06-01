Director de Companii
Riskified
Riskified Salarii

Salariul de la Riskified variază de la $96,592 în compensație totală pe an pentru un Resurse Umane la nivelul inferior până la $206,500 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Riskified. Ultima actualizare: 9/18/2025

$160K

Inginer Software
Median $142K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer DevOps

Vânzări
Median $207K
Dezvoltare Afaceri
$162K

Analist de Date
$131K
Data Scientist
$129K
Resurse Umane
$96.6K
Operațiuni Marketing
$118K
Designer de Produs
$122K
Manager de Produs
$173K
Inginer de Vânzări
$189K
Manager Inginerie Software
$199K
Arhitect de Soluții
$159K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Riskified este Vânzări cu o compensație totală anuală de $206,500. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Riskified este $150,508.

