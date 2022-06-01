Director de Companii
Rise People Salarii

Salariul de la Rise People variază de la $40,079 în compensație totală pe an pentru un Copywriter la nivelul inferior până la $118,286 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Rise People. Ultima actualizare: 9/18/2025

$160K

Copywriter
$40.1K
Manager de Produs
$60.8K
Inginer Software
Median $96K

Manager Inginerie Software
Median $118K
Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Rise People is Manager Inginerie Software with a yearly total compensation of $118,286. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Rise People is $78,387.

