Director de Companii
Riot Games
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Inginer Software Jocuri Video

  • Greater Seattle Area

Riot Games Inginer Software Jocuri Video Salarii în Greater Seattle Area

Compensația pentru Inginer Software Jocuri Video in Greater Seattle Area la Riot Games variază de la $292K pe year pentru P4 la $367K pe year pentru P5. Pachetul median de compensație pe year in Greater Seattle Area totalizează $304K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Riot Games. Ultima actualizare: 11/12/2025

Media Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
P1
Associate Software Engineer(Nivel de intrare)
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
Staff Software Engineer
$292K
$224K
$0
$67.8K
Vizualizează 3 Mai multe niveluri
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Riot Games?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software Jocuri Video la Riot Games in Greater Seattle Area ajunge la o compensație totală anuală de $396,538. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Riot Games pentru rolul de Inginer Software Jocuri Video in Greater Seattle Area este $292,000.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Riot Games

Companii Similare

  • Epic Games
  • Pocket Gems
  • Blizzard Entertainment
  • Valve
  • Bungie
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse