Compensația pentru Inginer Software Jocuri Video in Greater Seattle Area la Riot Games variază de la $292K pe year pentru P4 la $367K pe year pentru P5. Pachetul median de compensație pe year in Greater Seattle Area totalizează $304K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Riot Games. Ultima actualizare: 11/12/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$292K
$224K
$0
$67.8K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
