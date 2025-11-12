Riot Games Inginer Software Jocuri Video Salarii

Compensația pentru Inginer Software Jocuri Video in United States la Riot Games variază de la $141K pe year pentru P1 la $371K pe year pentru P5. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $255K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Riot Games. Ultima actualizare: 11/12/2025

Numele nivelului Total Bază Acțiuni ( /yr ) Bonus P1 Associate Software Engineer ( Nivel de intrare ) $141K $128K $0 $13K P2 Software Engineer $189K $156K $5.8K $27K P3 Senior Software Engineer $225K $189K $5K $31.1K P4 Staff Software Engineer $289K $231K $0 $57.2K Vizualizează 3 Mai multe niveluri

Ultimele trimiteri de salarii

