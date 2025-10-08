Director de Companii
Riot Games
Riot Games Inginer Software Full-Stack Salarii

Compensația pentru Inginer Software Full-Stack in United States la Riot Games variază de la $140K pe year pentru P1 la $292K pe year pentru P4. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $215K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Riot Games. Ultima actualizare: 10/8/2025

Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
P1
Associate Software Engineer(Nivel de intrare)
$140K
$127K
$3K
$9.6K
P2
Software Engineer
$193K
$162K
$1.3K
$29.2K
P3
Senior Software Engineer
$244K
$192K
$3.4K
$48.9K
P4
Staff Software Engineer
$292K
$228K
$7K
$57.9K
Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software Full-Stack la Riot Games in United States ajunge la o compensație totală anuală de $326,044. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Riot Games pentru rolul de Inginer Software Full-Stack in United States este $223,750.

Alte Resurse