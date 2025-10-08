Compensația pentru Technical Accountant in United States la Riot Games variază de la $179K pe year pentru P3 la $246K pe year pentru P4. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Riot Games. Ultima actualizare: 10/8/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$179K
$148K
$0
$30.6K
P4
$246K
$219K
$0
$26.8K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
