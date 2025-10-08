Director de Companii
Riot Games
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Contabil

  • Technical Accountant

  • United States

Riot Games Technical Accountant Salarii în United States

Compensația pentru Technical Accountant in United States la Riot Games variază de la $179K pe year pentru P3 la $246K pe year pentru P4. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Riot Games. Ultima actualizare: 10/8/2025

Media Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$179K
$148K
$0
$30.6K
P4
$246K
$219K
$0
$26.8K
Vizualizează 3 Mai multe niveluri
Adaugă compensațiaCompară nivelurile

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Riot Games?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Contabil oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Technical Accountant la Riot Games in United States ajunge la o compensație totală anuală de $595,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Riot Games pentru rolul de Technical Accountant in United States este $238,000.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Riot Games

Companii Similare

  • Epic Games
  • Pocket Gems
  • Blizzard Entertainment
  • Valve
  • Bungie
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse