Director de Companii
Ridgemont Equity Partners
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Ridgemont Equity Partners Salarii

Salariul de la Ridgemont Equity Partners variază de la $121,390 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $278,600 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Ridgemont Equity Partners. Ultima actualizare: 11/29/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Vânzări
$121K
Inginer Software
$279K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Ridgemont Equity Partners este Inginer Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $278,600. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ridgemont Equity Partners este $199,995.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Ridgemont Equity Partners

Companii Similare

  • Square
  • Spotify
  • Apple
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ridgemont-equity-partners/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.