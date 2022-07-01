Ridgeline Salarii

Director de Companii
Salariul de la Ridgeline variază de la $93,465 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $241,200 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Ridgeline. Ultima actualizare: 11/29/2025

Inginer Software
Median $164K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Servicii Clienți
$206K
Resurse Umane
$123K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Designer de Produs
$93.5K
Manager de Produs
$141K
Analist Securitate Cibernetică
$169K
Manager Inginerie Software
$241K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Ridgeline este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $241,200. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ridgeline este $164,000.

Alte Resurse

