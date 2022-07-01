Ridgeline Salarii

Salariul de la Ridgeline variază de la $93,465 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $241,200 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Ridgeline . Ultima actualizare: 11/29/2025