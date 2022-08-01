Ricult Salarii

Salariul de la Ricult variază de la $15,750 în compensație totală pe an pentru un Manager de Produs la nivelul inferior până la $149,057 pentru un Specialist în Știința Datelor la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Ricult . Ultima actualizare: 11/29/2025