Rice University Salarii

Salariul de la Rice University variază de la $32,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $97,013 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Rice University. Ultima actualizare: 11/29/2025

Inginer Software
Median $32K

Cercetător Științific

Inginer Chimist
Median $36K

Inginer Cercetare

Specialist în Știința Datelor
Median $40K

Research Assistant
Median $40K
Asistent Administrativ
$48.1K
Inginer Biomedical
$51.7K
Analist de Date
$58.8K
Analist Financiar
$77.4K
Inginer Geolog
$66.7K
Inginer Mecanic
$34.8K
Designer de Produs
$79.6K
Manager de Produs
$97K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Rice University este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $97,013. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Rice University este $49,910.

