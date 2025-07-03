Directorul Companiilor
Ricardo
Ricardo Salarii

Intervalul salarial Ricardo variază de la $8,501 în compensație totală anuală pentru Cercetător UX la capătul de jos la $100,000 pentru Inginer Mecanic la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Ricardo. Ultima actualizare: 8/25/2025

$160K

Inginer Mecanic
Median $100K
Inginer de Software
$34.2K
Cercetător UX
$8.5K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Ricardo este Inginer Mecanic cu o compensație totală anuală de $100,000. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ricardo este $34,232.

