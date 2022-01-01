Director de Companii
Ribbon Salarii

Salariul de la Ribbon variază de la $21,138 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $152,235 pentru un Analist de Date la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Ribbon. Ultima actualizare: 11/29/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Inginer Software
Median $21.1K

Inginer Networking

Manager Inginerie Software
Median $59.4K
Servicii Clienți
$71.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Analist de Date
$152K
Inginer Hardware
$58.8K
Resurse Umane
$130K
Manager de Produs
$59.6K
Recrutor
$109K
Arhitect de Soluții
$83.6K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Ribbon este Analist de Date at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $152,235. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ribbon este $71,889.

Alte Resurse

