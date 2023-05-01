Director de Companii
Ribbon Home Salarii

Salariul de la Ribbon Home variază de la $149,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $176,400 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Ribbon Home. Ultima actualizare: 11/29/2025

Manager de Produs
$176K
Inginer Software
Median $149K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Ribbon Home este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $176,400. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ribbon Home este $162,700.

