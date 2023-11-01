RIB Software Salarii

Salariul de la RIB Software variază de la $71,271 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $179,476 pentru un Dezvoltare Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la RIB Software . Ultima actualizare: 11/29/2025