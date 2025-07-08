Rhenus Salarii

Salariul de la Rhenus variază de la $40,200 în compensație totală pe an pentru un Arhitect de Soluții la nivelul inferior până la $92,772 pentru un Manager Știința Datelor la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Rhenus . Ultima actualizare: 11/29/2025