Replicated Salarii

Salariul de la Replicated variază de la $170,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $245,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Replicated. Ultima actualizare: 10/24/2025

Inginer Software
Median $170K
Inginer de Vânzări
$216K
Manager Inginerie Software
$245K

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Replicated, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (1.04% per perioadă)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (1.04% per perioadă)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (1.04% per perioadă)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Replicated este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $245,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Replicated este $215,761.

