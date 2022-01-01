Replicated Salarii

Salariul de la Replicated variază de la $170,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $245,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Replicated . Ultima actualizare: 10/24/2025