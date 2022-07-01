Director de Companii
Replicant
Replicant Salarii

Salariul de la Replicant variază de la $73,738 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $306,000 pentru un Inginer de Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Replicant. Ultima actualizare: 8/29/2025

$160K

Inginer Software
Median $103K
Designer de Produs
$84.3K
Manager de Produs
$251K

Vânzări
$73.7K
Inginer de Vânzări
$306K
Manager Inginerie Software
$139K
Arhitect de Soluții
$84.1K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Replicant, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

Най-високо платената позиция в Replicant е Inginer de Vânzări at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $306,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Replicant е $103,013.

