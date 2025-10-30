Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Manager de Produs in India la RemoteLock totalizează ₹6.12M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la RemoteLock. Ultima actualizare: 10/30/2025

Pachetul Median
company icon
RemoteLock
Senior Product Manager
Chennai, TN, India
Total pe an
₹6.12M
Nivel
hidden
Salariu de bază
₹5.77M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹348K
Ani în companie
2-4 Ani
Ani experiență
11+ Ani
Ultimele trimiteri de salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la RemoteLock in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹6,195,443. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la RemoteLock pentru rolul de Manager de Produs in India este ₹6,118,675.

