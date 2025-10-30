Remitly Analist de Date Salarii

Compensația pentru Analist de Date in United States la Remitly variază de la $173K pe year pentru L2 la $150K pe year pentru L3. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $163K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Remitly. Ultima actualizare: 10/30/2025

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus L1 $ -- $ -- $ -- $ -- L2 $173K $120K $52.5K $0 L3 $150K $115K $35K $0 L4 $ -- $ -- $ -- $ -- Vizualizează 1 Mai multe niveluri

Program de Vesting Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Remitly, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 6.25 % trimestrial )

Care este calendarul de dobândire la Remitly ?

