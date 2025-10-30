Director de Companii
Compensația totală medie pentru Manager Program Tehnic in India la Reliance Industries Limited variază de la ₹4.4M la ₹6M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Reliance Industries Limited. Ultima actualizare: 10/30/2025

Compensația Totală Medie

₹4.71M - ₹5.69M
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹4.4M₹4.71M₹5.69M₹6M
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Reliance Industries Limited?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Program Tehnic la Reliance Industries Limited in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹6,001,948. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Reliance Industries Limited pentru rolul de Manager Program Tehnic in India este ₹4,397,979.

Companii Similare

