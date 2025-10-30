Director de Companii
Reliance Industries Limited
Reliance Industries Limited Inginer Software Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in India la Reliance Industries Limited totalizează ₹1.76M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Reliance Industries Limited. Ultima actualizare: 10/30/2025

Pachetul Median
company icon
Reliance Industries Limited
Full-Stack Software Engineer
Mumbai, MH, India
Total pe an
₹1.76M
Nivel
L2
Salariu de bază
₹1.61M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹151K
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
2 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Reliance Industries Limited?
Ultimele trimiteri de salarii
Salarii de Stagiu

Contribuie

Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Reliance Industries Limited in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹2,665,114. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Reliance Industries Limited pentru rolul de Inginer Software in India este ₹1,495,246.

Alte Resurse