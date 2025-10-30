Director de Companii
Reliance Industries Limited
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
Compensația totală medie pentru Analist de Date in India la Reliance Industries Limited variază de la ₹795K la ₹1.09M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Reliance Industries Limited. Ultima actualizare: 10/30/2025

Compensația Totală Medie

₹862K - ₹1.02M
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹795K₹862K₹1.02M₹1.09M
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Reliance Industries Limited?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Date la Reliance Industries Limited in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹1,088,783. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Reliance Industries Limited pentru rolul de Analist de Date in India este ₹795,285.

