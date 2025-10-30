Director de Companii
RELEX Solutions
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Manager Inginerie Software

  • Toate salariile Manager Inginerie Software

RELEX Solutions Manager Inginerie Software Salarii

Pachetul median de compensație pentru Manager Inginerie Software in Finland la RELEX Solutions totalizează €86.6K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la RELEX Solutions. Ultima actualizare: 10/30/2025

Pachetul Median
company icon
RELEX Solutions
Lead Developer / Team Lead
Helsinki, ES, Finland
Total pe an
€86.6K
Nivel
Lead
Salariu de bază
€86.6K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
18 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la RELEX Solutions?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Manager Inginerie Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la RELEX Solutions in Finland ajunge la o compensație totală anuală de €86,637. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la RELEX Solutions pentru rolul de Manager Inginerie Software in Finland este €73,130.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru RELEX Solutions

Companii Similare

  • Synology
  • Greenway Health
  • MariaDB
  • Verifone
  • Arcesium
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse