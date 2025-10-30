Director de Companii
RELEX Solutions
RELEX Solutions Inginer Software Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Finland la RELEX Solutions totalizează €63.4K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la RELEX Solutions. Ultima actualizare: 10/30/2025

Pachetul Median
RELEX Solutions
Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Total pe an
€63.4K
Nivel
L3
Salariu de bază
€63.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
15 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la RELEX Solutions?
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la RELEX Solutions in Finland ajunge la o compensație totală anuală de €86,773. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la RELEX Solutions pentru rolul de Inginer Software in Finland este €63,439.

