Compensația totală medie pentru Vânzări in Singapore la RELEX Solutions variază de la SGD 174K la SGD 237K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la RELEX Solutions. Ultima actualizare: 10/30/2025

Compensația Totală Medie

SGD 186K - SGD 225K
Singapore
Interval Comun
Interval Posibil
SGD 174KSGD 186KSGD 225KSGD 237K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la RELEX Solutions?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Vânzări la RELEX Solutions in Singapore ajunge la o compensație totală anuală de SGD 236,962. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la RELEX Solutions pentru rolul de Vânzări in Singapore este SGD 173,636.

