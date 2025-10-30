Director de Companii
RELEX Solutions
RELEX Solutions Analist de Date Salarii

Compensația totală medie pentru Analist de Date in Sweden la RELEX Solutions variază de la SEK 432K la SEK 604K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la RELEX Solutions. Ultima actualizare: 10/30/2025

Compensația Totală Medie

SEK 469K - SEK 568K
Sweden
Interval Comun
Interval Posibil
SEK 432KSEK 469KSEK 568KSEK 604K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la RELEX Solutions?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Date la RELEX Solutions in Sweden ajunge la o compensație totală anuală de SEK 604,101. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la RELEX Solutions pentru rolul de Analist de Date in Sweden este SEK 432,245.

Alte Resurse