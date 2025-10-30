RELEX Solutions Analist de Date Salarii

Compensația totală medie pentru Analist de Date in Sweden la RELEX Solutions variază de la SEK 432K la SEK 604K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la RELEX Solutions. Ultima actualizare: 10/30/2025

Compensația Totală Medie SEK 469K - SEK 568K Sweden Interval Comun Interval Posibil SEK 432K SEK 469K SEK 568K SEK 604K Interval Comun Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Analist de Date contribuțiis la RELEX Solutions pentru a debloca! Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră! 💰 Vezi Tot Salarii 💪 Contribuie Salariul Tău

+ SEK 553K + SEK 848K + SEK 191K + SEK 334K + SEK 210K Don't get lowballed

Contribuie

Care este calendarul de dobândire la RELEX Solutions ?

Primește Salarii Verificate în Inbox Abonează-te la Analist de Date oferte verificate . Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe → Introdu Email-ul Introdu Email-ul Abonează-te Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.