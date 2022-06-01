RELEX Solutions Salarii

Director de Companii
Salariul de la RELEX Solutions variază de la $54,378 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $195,840 pentru un Inginer de Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la RELEX Solutions. Ultima actualizare: 9/1/2025

$160K

Inginer Software
Median $72.6K

Inginer Software Full-Stack

Inginer DevOps

Manager Operațiuni de Afaceri
$142K
Servicii Clienți
$134K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analist de Date
$54.4K
Manager Design de Produs
$83.8K
Manager de Produs
$99.4K
Manager de Proiect
$120K
Vânzări
$158K
Inginer de Vânzări
$196K
Manager Inginerie Software
$83.3K
Arhitect de Soluții
$116K
Manager Program Tehnic
$69.9K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la RELEX Solutions este Inginer de Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $195,840. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la RELEX Solutions este $107,890.

Alte Resurse