Compensația totală medie pentru Arhitect de Soluții in United States la REI Systems variază de la $144K la $198K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la REI Systems. Ultima actualizare: 10/30/2025

Compensația Totală Medie

$157K - $186K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$144K$157K$186K$198K
Interval Comun
Interval Posibil

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Care sunt nivelurile de carieră la REI Systems?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Arhitect de Soluții la REI Systems in United States ajunge la o compensație totală anuală de $197,800. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la REI Systems pentru rolul de Arhitect de Soluții in United States este $144,480.

