Regus Salarii

Salariul de la Regus variază de la $37,253 în compensație totală pe an pentru un Administrator Proprietăți la nivelul inferior până la $125,625 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Regus. Ultima actualizare: 10/25/2025

Manager de Produs
$126K
Administrator Proprietăți
$37.3K
Vânzări
$53.3K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Regus este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $125,625. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Regus este $53,265.

