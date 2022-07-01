Reflex Media Salarii

Salariul de la Reflex Media variază de la $31,115 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $155,775 pentru un Manager Data Science la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Reflex Media . Ultima actualizare: 10/24/2025