Director de Companii
REEF
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

REEF Salarii

Salariul de la REEF variază de la $72,000 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $225,106 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la REEF. Ultima actualizare: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Analist de Afaceri
Median $72K
Manager de Produs
Median $85K
Manager de Proiect
$113K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Vânzări
$225K
Inginer Software
Median $80K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

20%

AN 1

20%

AN 2

20%

AN 3

20%

AN 4

20%

AN 5

Tip Acțiuni
Options

La REEF, Options sunt supuse unui program de vesting de 5 ani:

  • 20% se dobândește în 1st-AN (20.00% anual)

  • 20% se dobândește în 2nd-AN (1.67% lunar)

  • 20% se dobândește în 3rd-AN (1.67% lunar)

  • 20% se dobândește în 4th-AN (1.67% lunar)

  • 20% se dobândește în 5th-AN (1.67% lunar)

Aveți o întrebare? Adresați-vă comunității.

Vizitați comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajați din diferite companii, pentru a primi sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitați acum!

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la REEF este Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $225,106. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la REEF este $85,000.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru REEF

Companii Similare

  • LogicGate
  • Mindbody
  • Chenega
  • Saviynt
  • Smarsh
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse