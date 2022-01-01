REEF Salarii

Salariul de la REEF variază de la $72,000 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $225,106 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la REEF . Ultima actualizare: 11/14/2025