REEF Salarii

Salariul de la REEF variază de la $72,000 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $225,106 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la REEF. Ultima actualizare: 11/14/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.
20%
AN 1
20%
AN 2
20%
AN 3
20%
AN 4
20%
AN 5
La REEF, Options sunt supuse unui program de vesting de 5 ani:
20% se dobândește în 1st-AN (20.00% anual)
20% se dobândește în 2nd-AN (1.67% lunar)
20% se dobândește în 3rd-AN (1.67% lunar)
20% se dobândește în 4th-AN (1.67% lunar)
20% se dobândește în 5th-AN (1.67% lunar)
Vizitați comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajați din diferite companii, pentru a primi sfaturi de carieră și multe altele.