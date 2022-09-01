Redpanda Data Salarii

Salariul de la Redpanda Data variază de la $119,400 în compensație totală pe an pentru un Marketing la nivelul inferior până la $281,520 pentru un Inginer de Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Redpanda Data . Ultima actualizare: 9/1/2025