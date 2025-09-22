Pachetul median de compensație pentru Analist Financiar in United States la Reddit totalizează $140K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Reddit. Ultima actualizare: 9/22/2025
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
100%
AN 1
La Reddit, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 1 ani:
100% se dobândește în 1st-AN (100.00% anual)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Reddit, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Reddit, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)
Vesting Schedule 100% after year 1.