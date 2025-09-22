Director de Companii
Reddit Data Scientist Salarii

Compensația pentru Data Scientist in United States la Reddit variază de la $177K pe year pentru IC1 la $363K pe year pentru IC5. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $253K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Reddit. Ultima actualizare: 9/22/2025

Media Compensație După Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
IC1
Data Scientist I
$177K
$163K
$14.8K
$0
IC2
Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Data Scientist III
$206K
$166K
$37.7K
$2.5K
IC4
Senior Data Scientist
$268K
$195K
$72.3K
$0
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Program de Vesting

100%

AN 1

La Reddit, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 1 ani:

  • 100% se dobândește în 1st-AN (100.00% anual)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Reddit, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Reddit, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Data Scientist la Reddit in United States ajunge la o compensație totală anuală de $380,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Reddit pentru rolul de Data Scientist in United States este $251,000.

