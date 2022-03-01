Directorul Companiilor
Reckitt
Reckitt Salarii

Intervalul salarial Reckitt variază de la $14,462 în compensație totală anuală pentru Tehnolog IT la capătul de jos la $492,450 pentru Vânzări la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Reckitt. Ultima actualizare: 8/21/2025

$160K

Marketing
Median $161K
Contabil
$127K
Analist de Afaceri
$20.2K

Analist de Date
$33.1K
Analist Financiar
$28.1K
Tehnolog IT
$14.5K
Consultant în Management
$85.4K
Inginer Mecanic
$187K
Manager de Produs
$114K
Manager de Proiect
$31.9K
Vânzări
$492K
Inginer de Software
$161K
Arhitect de Soluții
$102K
Manager de Program Tehnic
$93.2K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Reckitt este Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $492,450. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Reckitt este $97,799.

Alte Resurse