Compensația pentru Manager de Produs in United States la realtor.com variază de la $247K pe year pentru T3 la $294K pe year pentru T7. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $285K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la realtor.com. Ultima actualizare: 9/28/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$247K
$208K
$10K
$29.6K
T4
$216K
$165K
$19.6K
$31.7K
T5
$288K
$223K
$26.3K
$39.1K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
