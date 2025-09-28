Director de Companii
realtor.com
  • Salarii
  • Designer de Produs

  • Toate salariile Designer de Produs

realtor.com Designer de Produs Salarii

Pachetul median de compensație pentru Designer de Produs in United States la realtor.com totalizează $179K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la realtor.com. Última actualizare: 9/28/2025

Pachetul Median
company icon
realtor.com
Product Designer
hidden
Total pe an
$179K
Nivel
hidden
Salariu de bază
$162K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$16.2K
Ani în companie
0-1 Ani
Ani experiență
11+ Ani
Care sunt nivelurile de carieră la realtor.com?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer de Produs la realtor.com in United States ajunge la o compensație totală anuală de $220,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la realtor.com pentru rolul de Designer de Produs in United States este $171,400.

Alte Resurse