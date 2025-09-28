Director de Companii
Realtek Semiconductor
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Manager de Proiect

  • Toate salariile Manager de Proiect

Realtek Semiconductor Manager de Proiect Salarii

Pachetul median de compensație pentru Manager de Proiect in Taiwan la Realtek Semiconductor totalizează NT$3.42M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Realtek Semiconductor. Ultima actualizare: 9/28/2025

Pachetul Median
company icon
Realtek Semiconductor
Project Manager
Hsin-chu, TP, Taiwan
Total pe an
NT$3.42M
Nivel
8
Salariu de bază
NT$1.9M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$1.52M
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
14 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de NT$953K+ (uneori NT$9.53M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Manager de Proiect oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Proiect la Realtek Semiconductor in Taiwan ajunge la o compensație totală anuală de NT$5,207,790. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Realtek Semiconductor pentru rolul de Manager de Proiect in Taiwan este NT$3,308,468.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Realtek Semiconductor

Companii Similare

  • MediaTek
  • TSMC
  • Silicon Motion
  • Pushpay
  • Cerner
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse