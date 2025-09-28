Realtek Semiconductor Manager de Produs Salarii

Compensația totală medie pentru Manager de Produs in Taiwan la Realtek Semiconductor variază de la NT$1.92M la NT$2.78M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Realtek Semiconductor. Ultima actualizare: 9/28/2025

Compensația Totală Medie NT$2.17M - NT$2.52M Taiwan Interval Comun Interval Posibil NT$1.92M NT$2.17M NT$2.52M NT$2.78M Interval Comun Interval Posibil

