Director de Companii
Realtek Semiconductor
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Designer de Produs

  • Toate salariile Designer de Produs

Realtek Semiconductor Designer de Produs Salarii

Pachetul median de compensație pentru Designer de Produs in Taiwan la Realtek Semiconductor totalizează NT$2.11M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Realtek Semiconductor. Ultima actualizare: 9/28/2025

Pachetul Median
company icon
Realtek Semiconductor
Systems Design
Hsin-chu, TP, Taiwan
Total pe an
NT$2.11M
Nivel
6
Salariu de bază
NT$939K
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$1.17M
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
3 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de NT$953K+ (uneori NT$9.53M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Designer de Produs oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer de Produs la Realtek Semiconductor in Taiwan ajunge la o compensație totală anuală de NT$3,037,273. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Realtek Semiconductor pentru rolul de Designer de Produs in Taiwan este NT$2,521,617.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Realtek Semiconductor

Companii Similare

  • MediaTek
  • TSMC
  • Silicon Motion
  • Pushpay
  • Cerner
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse