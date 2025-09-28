Director de Companii
Realtek Semiconductor
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Juridic

  • Toate salariile Juridic

Realtek Semiconductor Juridic Salarii

Compensația totală medie pentru Juridic in Taiwan la Realtek Semiconductor variază de la NT$1.96M la NT$2.85M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Realtek Semiconductor. Ultima actualizare: 9/28/2025

Compensația Totală Medie

NT$2.23M - NT$2.59M
Taiwan
Interval Comun
Interval Posibil
NT$1.96MNT$2.23MNT$2.59MNT$2.85M
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 2 încă Juridic contribuțiis la Realtek Semiconductor pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

NT$5.08M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de NT$953K+ (uneori NT$9.53M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Realtek Semiconductor?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Juridic oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Juridic la Realtek Semiconductor in Taiwan ajunge la o compensație totală anuală de NT$2,850,730. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Realtek Semiconductor pentru rolul de Juridic in Taiwan este NT$1,964,369.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Realtek Semiconductor

Companii Similare

  • MediaTek
  • TSMC
  • Silicon Motion
  • Pushpay
  • Cerner
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse