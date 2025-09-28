Director de Companii
Realtek Semiconductor
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
Realtek Semiconductor Inginer Electrician Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Electrician in Taiwan la Realtek Semiconductor variază de la NT$2.06M la NT$3M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Realtek Semiconductor. Ultima actualizare: 9/28/2025

Compensația Totală Medie

NT$2.37M - NT$2.7M
Taiwan
Interval Comun
Interval Posibil
NT$2.06MNT$2.37MNT$2.7MNT$3M
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Inginer Electrician contribuțiis la Realtek Semiconductor pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

NT$5.08M

Care sunt nivelurile de carieră la Realtek Semiconductor?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Electrician la Realtek Semiconductor in Taiwan ajunge la o compensație totală anuală de NT$3,004,102. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Realtek Semiconductor pentru rolul de Inginer Electrician in Taiwan este NT$2,062,138.

