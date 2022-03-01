Directorul Companiilor
RealSelf
RealSelf Salarii

Intervalul salarial RealSelf variază de la $105,470 în compensație totală anuală pentru Analist de Afaceri la capătul de jos la $216,240 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai RealSelf. Ultima actualizare: 8/24/2025

$160K

Inginer de Software
Median $148K
Analist de Afaceri
$105K
Marketing
$113K

Designer de Produs
$125K
Manager de Inginerie Software
$216K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la RealSelf este Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $216,240. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la RealSelf este $124,620.

