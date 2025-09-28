Director de Companii
RealPage
Pachetul median de compensație pentru Arhitect de Soluții in United States la RealPage totalizează $127K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la RealPage. Ultima actualizare: 9/28/2025

Pachetul Median
company icon
RealPage
Application Architect
Dallas, TX
Total pe an
$127K
Nivel
E13
Salariu de bază
$122K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Ani în companie
12 Ani
Ani experiență
19 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la RealPage?

$160K

Întrebări frecvente

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Arhitect de Soluții na RealPage in United States é uma remuneração total anual de $185,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na RealPage para a função de Arhitect de Soluții in United States é $127,000.

