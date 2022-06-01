Directorul Companiilor
Realogy
Realogy Salarii

Intervalul salarial Realogy variază de la $100,509 în compensație totală anuală pentru Resurse Umane la capătul de jos la $185,925 pentru Specialist în Științe de Date la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Realogy. Ultima actualizare: 8/24/2025

$160K

Inginer de Software
Median $176K
Specialist în Științe de Date
$186K
Resurse Umane
$101K

Tehnolog IT
$111K
Designer de Produs
$140K
Recrutor
$129K
Arhitect de Soluții
$159K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Realogy este Specialist în Științe de Date at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $185,925. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Realogy este $139,695.

