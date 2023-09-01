Directorul Companiilor
REA Group
REA Group Salarii

Intervalul salarial REA Group variază de la $76,389 în compensație totală anuală pentru Designer de Produs la capătul de jos la $144,619 pentru Arhitect de Soluții la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai REA Group. Ultima actualizare: 8/24/2025

$160K

Inginer de Software
Median $106K

Inginer de software backend

Inginer de software full-stack

Inginer de date

Manager de Produs
Median $127K
Designer de Produs
Median $76.4K

Manager de Inginerie Software
Median $131K
Analist de Date
$100K
Specialist în Științe de Date
$119K
Arhitect de Soluții
$145K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la REA Group este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $144,619. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la REA Group este $119,100.

Alte Resurse