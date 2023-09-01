REA Group Salarii

Intervalul salarial REA Group variază de la $76,389 în compensație totală anuală pentru Designer de Produs la capătul de jos la $144,619 pentru Arhitect de Soluții la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai REA Group . Ultima actualizare: 8/24/2025