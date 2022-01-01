Director de Companii
RBC Salarii

Salariul de la RBC variază de la $36,123 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $201,000 pentru un Șef de Cabinet la nivelul superior.

Inginer Software
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

Inginer iOS

Inginer Software Frontend

Inginer Machine Learning

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Rețele

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Inginer Date

Inginer DevOps

Inginer Fiabilitate Site

Analist de Afaceri
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
Manager de Produs
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

Data Scientist
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
Analist Financiar
Median $64.3K

Risk Analyst

Designer de Produs
PL08 $77.1K
PL07 $102K

Designer UX

Manager Inginerie Software
Median $127K
Analist de Date
Median $57.7K
Manager de Proiect
Median $71.1K
Bancher de Investiții
Median $75.1K
Arhitect de Soluții
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
Cercetător UX
Median $86.7K
Actuar
Median $68.7K
Contabil
Median $71K
Operațiuni de Afaceri
Median $51.1K
Servicii Clienți
Median $38K
Marketing
Median $101K
Vânzări
Median $36.1K
Manager de Program
Median $138K
Manager Operațiuni de Afaceri
Median $99K
Manager Program Tehnic
Median $100K
Manager Data Science
Median $82.1K
Asistent Administrativ
$38.3K
Dezvoltare Afaceri
$44.7K
Șef de Cabinet
$201K
Dezvoltare Corporativă
$110K
Designer Grafic
$48.9K
Resurse Umane
$200K
Juridic
$56.8K
Consultant în Management
$44.4K
Operațiuni Marketing
Median $69.5K
Manager Parteneri
$113K
Manager Design de Produs
$164K
Redactor Tehnic
$45.2K
Recompense Totale
$95.6K
Capitalist de Risc
$121K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La RBC, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la RBC este Șef de Cabinet at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $201,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la RBC este $79,163.

