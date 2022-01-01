Razorpay Salarii

Intervalul salarial Razorpay variază de la $4,880 în compensație totală anuală pentru Operațiuni de Marketing la capătul de jos la $200,862 pentru Arhitect de Soluții la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Razorpay . Ultima actualizare: 8/24/2025