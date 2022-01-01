Razorpay Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Razorpay variază de la $4,880 în compensație totală anuală pentru Operațiuni de Marketing la capătul de jos la $200,862 pentru Arhitect de Soluții la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Razorpay. Ultima actualizare: 8/24/2025

$160K

Inginer de Software
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $46.9K
Lead Software Engineer $67.1K
Staff Software Engineer $74.6K

Inginer de software frontend

Inginer de software backend

Inginer de software full-stack

Inginer DevOps

Manager de Inginerie Software
Median $101K
Manager de Produs
Product Manager $64.5K
Senior Product Manager $79.3K
Principal Product Manager $114K

Designer de Produs
Median $44.8K

Designer UX

Analist de Afaceri
Median $22.8K
Specialist în Științe de Date
Median $33.9K
Manager de Program Tehnic
Median $58.2K
Dezvoltare de Afaceri
$73.2K
Analist de Date
$14K
Manager de Științe de Date
$194K
Resurse Umane
$76.3K
Consultant în Management
$63.8K
Marketing
$33.6K
Operațiuni de Marketing
$4.9K
Manager de Design de Produs
$67.4K
Manager de Program
$29.6K
Manager de Proiect
$24.5K
Vânzări
$141K
Arhitect de Soluții
$201K
Redactor Tehnic
$29.4K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiune
RSU

La Razorpay, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

7 years post-termination exercise window.

Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at Razorpay is Arhitect de Soluții at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $200,862. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Razorpay is $63,845.

