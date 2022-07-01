Director de Companii
Raya
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Raya Salarii

Salariul de la Raya variază de la $4,534 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $190,950 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Raya. Ultima actualizare: 9/17/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $175K
Analist de Afaceri
$4.5K
Data Scientist
$11.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Manager de Produs
$191K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Самая высокооплачиваемая позиция в Raya — Manager de Produs at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $190,950. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Raya составляет $93,470.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Raya

Companii Similare

  • Uber
  • Google
  • Airbnb
  • Lyft
  • Databricks
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse